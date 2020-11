Rogério Ceni Divulgação

Rio - Rogério Ceni é o nome preferido da diretoria do Flamengo para o lugar de Domènec Torrent , demitido nesta segunda-feira. No entanto, para o comentarista Arnaldo Ribeiro, o nome do treinador do Fortaleza pode não ser ideal para assumir o Rubro-Negro.

"Eu acho que não surpreende que o nome do Rogério seja bem visto pelos lados da Gávea, assim como ele é bem visto pelos lados do Beira-Rio, assim como ele é bem visto pelos lados de onde for, por conta do deserto de possibilidades entre os técnicos brasileiros. O Rogério Ceni, dentre os técnicos brasileiros, é a melhor possibilidade. Mas acho que para dirigir um time como o Flamengo, com essas características todas, específicas, talvez seja demais ainda para o Rogério. O São Paulo tem uma outra característica para ele, ele conhece, o São Paulo é 'dele', seria uma transição, digamos, mais provável", disse Arnaldo, durante o podcast "Posse de Bola".

