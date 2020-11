Rogério Ceni está na mira do Flamengo Divulgação/Fortaleza

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 18:08

Rio - Rogério Ceni está disposto a aceitar a proposta para ser técnico do Flamengo. O treinador deu sinal verde à equipe carioca para avançar nas negociações com o Fortaleza, mas deixou claro que não sairá em litígio com o clube cearense. A informação foi publicada inicialmente pelo site "Globo Esporte".

Agora, o Rubro-Negro tentará conseguir a liberação pacífica do treinador junto ao Fortaleza. As negociações serão conduzidas pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que tentará contornar a situação. Até o momento, Marcelo Paz, presidente do Leão do Pici, garante que ainda não foi procurado.

Atualmente, Rogério tem contrato com o Fortaleza até fevereiro de 2021. A multa rescisória é de R$ 1 milhão, valor que não seria problema para o Flamengo.