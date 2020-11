Vampeta Reprodução Internet

Publicado 09/11/2020 19:29

Rio - O nome de Rogério Ceni tem ganhado cada vez mais força para assumir o comando do Flamengo. Para Vampeta, a chegada do treinador seria uma boa para a equipe rubro-negra, já que os jogadores do elenco o respeitariam.

"Eu acho que o Ceni seria uma boa. Bagagem ele tem! Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, os caras vão olhar para ele e vão respeitar, porque nenhum deles têm o currículo igual ao do Rogério", disse o pentacampeão durante o "Esporte em discussão", da Jovem Pan.

"Há sete meses, o Rogério Ceni era visto de outra maneira. Hoje, qualquer torcedor aceita o Rogério e não o vê somente como ídolo do São Paulo. As torcidas o respeitam mais. Como treinador, o Brasil todo elogia ele. Então, não é mais um ex-atleta e ídolo do São Paulo, mas, sim, um treinador de respeito", completou.