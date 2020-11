Rogério Ceni Divulgação

Publicado 09/11/2020 23:57





Rogério Ceni não é mais treinador do Fortaleza. Agradecemos o trabalho realizado e desejamos sucesso em seu próximo desafio. Os auxiliares, Charles Hembert e Nelson Simões, e o preparador físico, Danilo Augusto, também deixam o Tricolor. pic.twitter.com/ag1ygBRWNg — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) November 10, 2020

Poucas horas depois de o Flamengo anunciar oficialmente a demissão do espanhol Domènec Torrent, que não resistiu à goleada de 4 a 0 imposta pelo Atlético Mineiro, a direção do clube rubro-negro agiu rápido e já conseguiu a resposta positiva de Rogério Ceni, de acordo com informações do site Globoesporte.com. O ex-goleiro se despediu dos atletas do Fortaleza e chega ao Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira.

O anúncio com o novo comandante acontecerá assim que o vínculo com duração até 2021 seja assinado. O técnico deverá estar à beira do campo na partida contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, no Maracanã, pelo compromisso de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Além de Rogério Ceni, desembarcam no Ninho do Urubu o preparador físico Danilo Augusto e os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões também. O Fortaleza, inclusive, já anúncio a saída do treinador pelo Twitter.



Nesta temporada, depois da conquista da conquista do bicampeonato estadual, o técnico deixa o clube cearense com quatro títulos na bagagem. A Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste completam a lista. Ceni sai após 153 jogos, com 81 vitórias, 33 empates e 39 derrotas.