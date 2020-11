Gabigol Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 09:03

Rio - Acertado com o Flamengo, Rogério Ceni vai comandar no clube carioca um jogador que teve um certo desentendimento com ele nos tempos de jogador. Em 2014, quando o técnico ainda era goleiro, ele e o atacante, que defendia o Santos, tiveram uma discussão, após um clássico entre o Peixe e o São Paulo pelo Campeonato Paulista.

Tudo começou por conta de um pênalti marcado e depois anulado pela arbitragem em favor do Santos. Após a decisão definitiva, Gabigol, que tinha na época apenas 18 anos, reclamou a postura do veterano goleiro.

"Sobre o pênalti, o Rogério (Ceni) manda no jogo. Ele falou, o juiz não tinha levantado a bandeira, mas voltou atrás", disparou Gabigol. O ex-goleiro, ao saber da declaração do atacante, rebateu. "E se ele (Gabriel) disser que eu mando no jogo, está ótimo. Assim, ele aprende como se joga", disse.

No Campeonato Brasileiro, as duas equipes voltaram a se enfrentar e novamente Gabigol e Rogério Ceni discutiram bastante na partida. O atacante marcou na derrota do Peixe por 2 a 1 e falou sobre ter feito um gol no ídolo são paulino.

"Clássico é assim, é rivalidade, um querendo ganhar do outro. O Rogério é um grande goleiro, no último clássico a gente também se desentendeu. É assim mesmo. Mas fico orgulhoso de ter feito um gol nele", disse.