Publicado 10/11/2020 09:15 | Atualizado 10/11/2020 11:10

Rio - O treinador Rogério Ceni, de 47 anos, chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira. Ao desembarcar no Aeroporto Santos Dumont, o ex-goleiro foi recebido por funcionários do Flamengo e também por alguns torcedores que fizeram incentivos ao novo técnico.

"Vai treinar uma nação de 45 milhões" e "Agora nós temos um técnico", foram incentivos ditos ao novo treinador do Flamengo. Rogério Ceni aceitou a proposta do clube carioca e a sua saída do Fortaleza foi oficializada na noite da última segunda-feira.

Rogério Ceni será o terceiro treinador do Flamengo na temporada. O Rubro-Negro começou o ano com Jorge Jesus, que acertou com o Benfica logo após a conquista do Campeonato Carioca. Depois, Domènec Torrent assumiu o Rubro-Negro no começo do Campeonato Brasileiro. Ele foi demitido, após a goleada diante do Atlético-MG.

O Flamengo será o quarto clube na carreira de Rogério Ceni. Ele iniciou a sua trajetória em 2017, sob o comando do São Paulo. Depois disso, o ex-goleiro teve duas passagens pelo Fortaleza e uma pelo Cruzeiro.