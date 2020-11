Rogério Ceni Divulgação

Rio - Agora é oficial! O Flamengo anunciou na manhã desta terça-feira a contratação de Rogério Ceni para o cargo de treinador. O ex-goleiro se desligou do Fortaleza na noite da última segunda-feira e chegou ao Rio nesta manhã. Ele será apresentado pelo Rubro-Negro às 13h30 desta terça-feira.





Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo! O treinador assinou com o Mengão e comandará o Mais Querido até dezembro de 2021. Seja bem-vindo, Ceni! #CeniÉDoMengão



Com o contrato assinado até o fim de 2021, o técnico deverá estar à beira do campo na partida contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, no Maracanã, pelo compromisso de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Rogério Ceni será o terceiro treinador do Flamengo na temporada. O Rubro-Negro começou o ano com Jorge Jesus, que acertou com o Benfica logo após a conquista do Campeonato Carioca. Depois, Domènec Torrent assumiu o Rubro-Negro no começo do Campeonato Brasileiro. Ele foi demitido, após a goleada diante do Atlético-MG.

O Flamengo será o quarto clube na carreira de Rogério Ceni. Ele iniciou a sua trajetória em 2017, sob o comando do São Paulo. Depois disso, o ex-goleiro teve duas passagens pelo Fortaleza e uma pelo Cruzeiro.