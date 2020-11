Rogério Ceni Marcello Zambrana/Cruzeiro

Por O Dia

Rio - Rogério Ceni foi o nome escolhido pela diretoria do Flamengo para substituir a demissão repentina do catalão Domènec Torrent. Ceni deixou o comando do Fortaleza para assumir o desafio no Rio de Janeiro e recebeu apoio de Muricy Ramalho. O ex-treinador afirmou que ele está pronto para o desafio.

LEIA MAIS NOTÍCIAS DO FLAMENGO



"Ele está muito preparado hoje em dia. Primeiro, que é um cara muito dedicado, mas está muito preparado para a função. Ele vai estar entre os grandes. É um futuro técnico para a seleção brasileira", afirmou Muricy no "Bem, Amigos", do Sportv.

"Ele está muito preparado hoje em dia. Primeiro, que é um cara muito dedicado, mas está muito preparado para a função. Ele vai estar entre os grandes. É um futuro técnico para a seleção brasileira", afirmou Muricy no "Bem, Amigos", do Sportv.

Publicidade

"Rogério é um cara louco por vencer. Ele foi para o Cruzeiro, mas ele não avaliou bem. O time estava muito acomodado. Mas como ele tinha uma chance de títulos, ele foi para lá. No Flamengo, agora, é a mesma coisa, mas tem muitas frentes, muitas formas de ganhar", acrescentou.





Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo! O treinador assinou com o Mengão e comandará o Mais Querido até dezembro de 2021. Seja bem-vindo, Ceni! #CeniÉDoMengão



: Leonardo Moreira pic.twitter.com/KW2KMeelQ0 — Flamengo (@Flamengo) November 10, 2020

Publicidade

Ceni chegou na manhã desta terça-feira no Rio para assinar com o Rubro-Negro até dezembro de 2021. O treinador já foi anunciado oficialmente pelas redes sociais do clube.