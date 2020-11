Zico Gabriel Esteves

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 13:43

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico anda insatisfeito com o rendimento do Flamengo em 2020. Apesar de fazer críticas ao ex-treinador Domènec Torrent, o Galinho também afirmou que vê equívocos na postura dos jogadores. Na opinião do ex-jogador, a equipe precisa mudar.

"Ano passado, por exemplo, contra o Grêmio, o Rafinha mudou a característica para marcar o Cebolinha, que era um dos melhores jogadores do Brasil na época. O Rafinha não deixou ele jogar ao ponto de o Renato trocar ele de lado em algum momento. No jogo de volta, a mesma coisa. O Rafinha não participa no ataque, praticamente. Isso é humildade de saber que no outro time tem um cara bom, até melhor que você. Falta isso no Flamengo hoje", afirmou em vídeo no canal do YouTube "Zico10"

Além disso, o ex-jogador afirmou que a equipe carioca vem se comportando de uma forma bem previsível dentro de campo.

"Todo mundo vê a intensidade do Atlético-MG, com o Keno se destacando. E o Flamengo deu espaço. Tem hora que tem que abrir mão da característica. O Palmeiras ganhou do Atlético assim. Fechado e no contra-ataque. Não dá para achar que tem só porque tem um time bom, você vai ganhar a qualquer momento. O Flamengo tem um elenco muito bom, mas está sendo previsível", finalizou.