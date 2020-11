Rogério Ceni Gustavo Simão/Fortaleza

Por O Dia

Rio - O Fortaleza respeitou a decisão de Rogério Ceni e não se opôs à saída do técnico para o Flamengo . No entanto, o presidente do clube, Marcelo Paz, disse ter ficado chateado pelo forma como o clube carioca conduziu a negociação.

"O Flamengo fez com o Fortaleza o mesmo que reclamou de o Benfica ter feito com ele no caso do Jorge Jesus. O Rodolfo Landim, o Bruno Spindel, todos têm meu telefone e bastava fazer uma ligação", afirmou o mandatário ao jornalista Paulo Vinícius Coelho, no site "Globo Esporte".

Rogério Ceni será apresentado pelo Flamengo na tarde desta terça-feira. A tendência é que ele já dirija o time nesta quarta, coincidentemente contra o São Paulo, clube onde fez história como jogador. O confronto, válido pela Copa do Brasil, está marcado para 21h30, no Maracanã.