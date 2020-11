Rogério Ceni Clever Felix/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 12:48

Rio - Rogério Ceni foi anunciado na manhã desta terça-feira como novo técnico do Flamengo. O treinador sabe que precisa se adaptar rapidamente ao novo clube e, para isso, decidiu que, inicialmente, irá morar no Ninho do Urubu. A informação foi divulgada pelo site "Coluna do Fla".

O ex-goleiro será apresentado oficialmente às 13h30 desta terça-feira. Em seguida, ele dará seu primeiro treinamento ao elenco rubro-negro, já visando sua estreia.

A primeira partida do treinador será nesta quarta-feira, às 21h30, contra o São Paulo, no Maracanã. O jogo é válido pelas quartas de final da Copa do Brasil.