Comentarista se diz 'curioso' quanto ao reencontro entre Ceni e Rodrigo Caio

Rio - Na manhã desta terça-feira o Flamengo anunciou Rogério Ceni como seu novo treinador. A contratação foi rápida e ocorreu em menos de 24 horas depois demissão do catalão Domènec Torrent.

O comentarista do "Jogo Aberto", programa esportivo da Band, Denílson disse ter aprovado a contratação de Rogério Ceni, mas também relevou estar curioso sobre o reencontro do treinador com o zagueiro rubro-negro Rodrigo Caio.

'Dada as características do Rogério Ceni, ele pode jogar da forma que mais agrada. No Fortaleza ele cuidava de diversos setores do clube, no Flamengo ele não precisa fazer nada disso. Mas estou curioso para ver como vai ser dirigir o Rodrigo Caio novamente', comentou o ex-jogador.

Em 2017 quando os dois trabalharam juntos no São Paulo, acabaram por protagonizar uma situação polêmica.

Em o jogo contra o Corinthians, na semifinal do Campeonato Paulista do mesmo ano, Rodrigo Caio assumiu ao árbitro Luiz Flávio de Oliveira que a falta cometida por Jô no goleiro Renan Ribeiro, na verdade, tinha sido cometida pelo próprio zagueiro. Com isso, o árbitro da partida cancelou o cartão amarelo que havia mostrado ao atacante corinthiano. O cartão iria deixar o atacante fora da próxima partida.

O gesto de "fair play" de Rodrigo Caio não teria pegado bem com Rogério Ceni, que foi cobrar o jogador pela atitude de beneficiar o adversário.

Denílson fez questão de lembrar que o novo técnico tem a capacidade de entregar o que Domenèc Torrent não conseguiu.



'Dentro da filosofia, o Rogério parece muito com o Jorge Jesus na beira do campo. A postura da diretoria em tentar monitorar os treinadores na Europa com o mesmo perfil foi elogiado por nós. Não me surpreende a escolha pelo Rogério, pelos jogadores que tem e o que acredita no futebol', completou.



O primeiro encontro

Ainda não dá pra saber como será a relação entre o novo treinador e o zagueiro, mas em vídeo postado nas redes sociais do clube pode-se ver um abraço caloroso e um sorriso no primeiro encontro dos dois.

A estreia de Rogério Ceni provavelmente aconterá contra a equipe que defendeu por toda carreira como jogador. Na próxima quarta-feira, o Rubro-Negro encara o São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil.