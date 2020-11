Gustavo Villani Reprodução / TV

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 15:14 | Atualizado 10/11/2020 15:14

Rio - O narrador do 'grupo Globo', Gustavo Villiani postou um vídeo em suas redes sociais onde questiona a escolha de Rogério Ceni de deixar o Fortaleza e assinar como Flamengo no meio da temporada. Para ele, o treinador "quebrou a palavra" com o clube nordestino.

Por volta de um mês atrás, Ceni afirmou em entrevista ao "Bem, Amigos" que cumpriria seu contrato com o Fortaleza "independentemente de qualquer coisa". Porém, o treinador foi anunciado no time carioca na tarde desta terça-feira.

Publicidade

"Confesso que estou decepcionado tanto com o Rogério Ceni como com grande parte da nossa crítica esportiva. (...) É uma grande notícia, sem dúvida alguma, agora, a lua tem muitas faces. É legítimo o Rogério se encantar com o convite do Flamengo. Mas, e sob o ponto de vista dos jogadores do Fortaleza? Sob o ponto de vista do torcedor do Fortaleza? Não se trata de debulhar críticas sobre o Rogério Ceni, agora, o Fortaleza tem um turno inteiro para disputar", afirmou Villani.

"O Fortaleza estendeu a mão duas vezes para o Rogério Ceni: quando ele foi amassado pelo São Paulo e quando ele foi amassado também no Cruzeiro. Rogério Ceni prometeu que cumpriria o seu contrato, que entregaria o Fortaleza na primeira divisão. De novo, ele quebra a sua palavra. É uma questão de comportamento", completou.