Por Venê Casagrande

Rio - O Flamengo tem trabalho para renovar contrato de jovens talentos da base que começaram a se destacar em 2020 e reajustar a a base salarial. Foi assim com os laterais Ramon e Matheuzinho e o zagueiro Natan. Nos últimos dias, foi a vez de a diretoria abrir conversas com os empresários do zagueiro Otávio, destaque do Sub-20 e que atuou pelo profissional contra o Palmeiras, quando o elenco sofreu com surto de Covid-19, deu conta do recado e foi elogiado.

O atual vínculo de Otávio com o Flamengo vai até agosto de 2022. A ideia da diretoria, segundo fontes do clube, é oferecer mais três anos de contrato e fechar um novo compromisso com validade até 2025. As primeiras conversas foram positivas, e a tendência é que a renovação aconteça ainda em novembro.

Mesmo com 18 anos, Otávio é titular absoluto do Sub-20 comandado por Mauricio Souza. Recentemente, o Flamengo rejeitou uma proposta do Al Sharjah, dos Emirados Árabes, para negociar o zagueiro em definitivo. A oferta foi de 500 mil dólares, 2,8 milhões de reais pela cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do atleta. A ideia da diretoria é lapidar a joia para render no elenco profissional, como está acontecendo com Natan, atualmente titular no time principal.