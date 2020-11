Filipe Luís Clever Felix/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 15:28

Rio - Rogério Ceni terá um problema para sua estreia no comando do Flamengo, nesta quarta-feira, contra o São Paulo, no Maracanã. Em exame realizado nesta terça-feira, o lateral Filipe Luís teve lesão detectada na coxa direita e está fora do confronto pela Copa do Brasil.

Para a posição, Ceni terá a disposição Renê, considerado o reserva imediato da posição, e o garoto Ramon, que teve boas atuações nos jogos que fez nesta temporada.

Além de Filipe Luís, o Flamengo também não contará com Pedro, Everton Ribeiro e Isla, que estão com suas seleções, e Rodrigo Caio, que segue no departamento médico. Além disso, Arrascaeta e Diego estão em processo de recondicionamento físico e ainda não têm presença garantida na partida.