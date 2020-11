Por Lance

Publicado 10/11/2020 18:05

Rio - Rogério Ceni assinou com o Flamengo nesta terça-feira para se tornar o novo comandante rubro-negro até dezembro de 2022. Elogiado por seu trabalho no Fortaleza, o ex-jogador contou com o aval do ídolo Júnior, que rasgou elogios ao ex-goleiro.

"Ele é muito maior do que todos eles que estão lá, pelo menos até agora. Rogério foi campeão do mundo, pela Seleção e pelo São Paulo", lembrou durante o "Bem, Amigos!".



O "Maestro" também citou o espírito de liderança de Rogério como um fator diferencial para a guinada do Flamengo, que ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro.



"Uma coisa que vai importar muito é o espírito de liderança. Esses jogadores estavam acostumados a ter muita cobrança muito grande no ano passado e, talvez neste ano, pelas características do treinador, não teve tanta. Acho que o Rogério tem toda essa liderança e capacidade de fazer cobrança", completou.