Rio - Abel Braga foi anunciado nesta terça-feira como substituto de Eduardo Coudet no comando do Internacional. Durante sua coletiva de apresentação, o técnico falou sobre sua saída conturbada do Flamengo e voltou a afirmar que o Beira-Rio é o estádio mais bonito do Brasil.

"O que eu não gostei é que não houve verdade. O Flamengo poderia me comunicar que procurava outro treinador. Ponto final. Não foi feito. Achei deselegante e pedi demissão. Saí, dentro de uma condição, com uma pré-temporada em que fomos campeões da Florida Cup, fomos campeões do Carioca, classificamos em primeiro no grupo da Libertadores, que o Flamengo não fazia há 11 anos. Já tínhamos vencido o Corinthians por 1 a 0 no mata-mata. E depois que eu saí, não se esqueça que chegaram jogadores como Rafinha, Mari, Filipe Luís, Gerson... Não tenho que falar que tomei porrada, simplesmente deixei o Flamengo como o Coudet deixou o Inter", afirmou o treinador.

"Jogamos aqui e no primeiro tempo o Inter mereceu vencer. No segundo não. Perdi, mas perder para o Inter é normal, é como perder para o Flamengo. E dizer que o Beira-Rio é o estádio mais lindo do país, isso ofende? Quero saber. Podem ficar falando, eu continuo dizendo, o Beira-Rio é o estádio mais bonito do Brasil. Não vou deixar de falar alguma coisa por desagradar alguém, jamais será assim", completou.