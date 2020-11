O babalorixá Rodrigo de Carvalho fez previsões para o futuro do Flamengo Divulgação

Por MH

Após a chegada de Rogério Ceni para assumir o comando do Flamengo, que demitiu o técnico espanhol Domènec Torrent depois da goleada por 4 a 0 para o Atlético Mineiro, o Rubro-Negro espera que o clima no clube melhore e a equipe retorne aos eixos para brigar pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores da América.

No entanto, no que depender das previsões feitas pelo pai de santo Rodrigo de Carvalho, a torcida do Mais Querido não vai mais festejar novas conquistas. Na atual temporada, o Flamengo faturou a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Carioca.

"O Flamengo vive um momento cercado por conflitos internos principalmente com a comissão técnica e os jogadores e precisa de muita união entre o grupo para que isso aconteça, as cartas pedem mais atenção e ação, pois além dos conflitos existe uma certeza que vitórias deixando os jogares relaxados demais", declarou o babalorixá.

Agora, sob nova direção, o Mais Querido volta a campo nesta próxima quarta-feira, no Maracanã, diante do São Paulo, no compromisso de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

