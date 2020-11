Por Lance

Publicado 10/11/2020 21:55 | Atualizado 11/11/2020 03:13

Rio - Rogério Ceni foi apresentado nesta terça-feira como novo treinador do Flamengo. Embora a contratação tenha sido bastante elogiada por muitos, o comentarista Mano ficou com um pé atrás. Segundo o jornalista, as experiências ruins no São Paulo e no Cruzeiro mostram que deixar o Fortaleza pelo clube carioca pode ser um "baita tiro no pé".

"Eu não concordo. Para o Flamengo é uma ótima. Para o Rogério eu não sei. No São Paulo ele não conseguiu um bom trabalho e foi mandado embora. Foi para o Fortaleza, lá foi visto pelo Cruzeiro e saiu. Foi queimado pelo grupo e voltou para o Fortaleza. Agora no Flamengo pode ser um baita tiro no pé - afirmou durante o "Arena SBT".