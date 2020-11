Yuri e Marcos Braz Reprodução

Publicado 11/11/2020 17:35 | Atualizado 11/11/2020 17:36

Rio - A torcida do Flamengo ainda tem bem claro em sua cabeça tudo o que viveu e conquistou em 2019 sob o comando do técnico português Jorge Jesus. É assim também com o ex-analista de marketing do Rubro-Negro, Yuri Palopoli, que em entrevista ao Programa Boa Conversa da TV União, revelou alguns novos bastidores sobre a contratação do treinador.

"Eu acompanhei uma situação onde estava com Marcos Braz, vice-presidente do clube, e um amigo dele. Era um jogo da primeira fase da Libertadores e começou um debate sobre técnicos. O Marcos Braz sabia muito do que estava falando e tinha um embasamento sobre a escola portuguesa de técnicos, as referências deles e eu guardei a história. Passando algumas semanas, o Flamengo mudou de treinador e fiquei muito tranquilo na contratação, pois sabia que não era um tiro no escuro do Marcos Braz, sem saber. Ele sabia o que estava fazendo", relembrou.

Yuri também falou sobre como Braz se movimentou até levar a proposta de mudança para o presidente Rodolfo Landim e ressaltou sobre as boas contratações feitas na última temporada.

"Foi uma escolha que ele apresentou ao presidente Landim que entendeu a importância da mudança. A partir daí começou o ano mágico. Ainda teve a “janela perfeita”, onde o Flamengo contratou oito atletas e os oito performaram. Isso é difícil. O Jorge Jesus soube transformar essas contratações com os nomes que já tinham em um grande coletivo, um time ofensivo e o resultado foram essas conquistas", afirmou.

Após oito anos de Flamengo, Yurie está atualmente atuando como Assessor especial de gabinete no Governo do Distrito Federal.