Jornal A Bola repercute erro de Hugo Souza Reprodução

Publicado 12/11/2020 11:53

Rio - O erro de Hugo Souza que custou a derrota do Flamengo na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil repercutiu no mundo todo. Jornais da Espanha, Portugal e da Argentina deram destaque ao erro que aconteceu na estreia do novo treinador do clube carioca, Rogério Ceni.

O jornal espanhol “As” colocou o lance na capa de seu site nesta quinta-feira, com a chamada: “Estreia o técnico e, aos 88 minutos de uma eliminatória, quando estava 1 a 1, lhe fazem isto seus comandados”.

No diário português “A Bola”, o assunto também foi destaque com a manchete: "Flamengo derrotado na estreia de Ceni com golo para os apanhados”.



O diário argentino “Olé” também comentou a derrota do Flamengo: “A ‘bobeada’ de Victor Hugo que deu o triunfo ao São Paulo”. Os argentinos acabaram errando o nome do goleiro do clube carioca, que se chama Hugo Souza.