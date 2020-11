Em seu primeiro treino no Flamengo, técnico Rogério Ceni conversa com o atacante Gabigol Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 12/11/2020 16:08

Rio - Galvão Bueno gostou da postura de Rogério Ceni em seus primeiros dias no comando do Flamengo. Durante o "Seleção SporTV" desta quinta-feira, o narrador elogiou o fato de o técnico ter dado treino na parte da manhã na última quarta-feira, dia do jogo contra o São Paulo.

"Graças a Deus o futebol está indo na esteira dos outros esportes, que dia de jogo não é dia da preguiça. Não é dia de acordar meio-dia. Todos os outros esportes trabalham nas manhãs dos jogos", disse Galvão.

"Futebol está atrasado milênios em relação aos outros esportes com essa preguiça", completou.