Diego Alves ao lado de Filipe Luís Alexandre Vidal / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 12/11/2020 16:54 | Atualizado 12/11/2020 16:55

O Flamengo se reapresentou na tarde desta quinta-feira e iniciou a preparação para pegar o Atlético-GO no sábado, no Maracanã, às 21h30, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A boa notícia foi que Diego Alves, substituído no segundo tempo contra o São Paulo com câimbras nas duas pernas, não sentiu mais dores e está à disposição de Rogério Ceni.



O meia Diego Ribas se recuperou da lesão de grau 2 na parte anterior da coxa direita e está entregue à preparação física. A chance de ser relacionado no final de semana é grande. Filipe Luís, entretanto, não pegará o Atlético-GO e tem chances de retornar na quarta-feira, quando o Flamengo visita o São Paulo pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O lateral-esquerdo teve uma contusão de grau 1 na coxa direita, na goleada sofrida para o Atlético-MG, e o prazo interno de recuperação foi de sete a dez dias.



O caso mais preocupante é o do zagueiro Rodrigo Caio. O defensor sofreu uma contusão na panturrilha direita, no dia 30 de outubro, de grau 2, e o prazo inicial de recuperação foi de, pelo menos, 15 dias. O camisa 4 do Flamengo está fora do duelo com o Dragão no sábado e tem chances remotas de pegar o Tricolor paulista na quarta que vem. O jogador, inclusive, foi cortado da lista de convocados por Tite por justamente não ter garantias de retorno antes do jogo da seleção brasileira contra o Uruguai, que acontece no dia 17.



Antes do jogo contra o Atlético-GO, o técnico Rogério Ceni tem mais um dia de treinamento para preparar a equipe, que acontece nesta sexta-feira. A tendência é que o treinador faça mudanças na equipe titular que escalou contra o São Paulo.