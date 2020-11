Gabigol balançou a rede, mas Flamengo saiu derrotado do Maraca Reginaldo Pimenta

Por LANCE!

Publicado 12/11/2020 20:16 | Atualizado 12/11/2020 20:16

Rio - Na derrota para o São Paulo no Maracanã na noite da última quarta-feira, o Flamengo teve um gol anulado de Gabriel Barbosa no primeiro tempo, com a arbitragem marcando impedimento milimétrico e o VAR confirmando. Para o narrador Galvão Bueno, não existiu irregularidade do atacante na jogada e ninguém irá o convencer do contrário, colocando em questão a análise da linha.



"Eu quero discutir esse lance. Ninguém vai me convencer que estava impedido. Não existe impedimento. E outra, lado externo do ombro? O que seria?", questionou Galvão sobre as justificativas da marcação no programa Seleção SporTV.



Flamengo e São Paulo se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, às 21h30min, no Morumbi. O Tricolor tem a vantagem do empate. Já uma vitória do Rubro-Negro por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.