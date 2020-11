Zico Gabriel Esteves

Rio - Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, destacou como "irresponsável" a falha de Hugo Souza, no segundo gol do São Paulo na derrota do Rubro-Negro por 2 a 1 para o São Paulo, na Copa do Brasil. O goleiro tentou driblar Brenner, mas foi desarmado dentro da área e acabou levando o gol.

Na opinião do Galinho, o lance não pode ser definido apenas como um simples erro do goleiro, ainda mais que não cabe a ele esse tipo de movimento.



"Foi um jogo em que os dois goleiros foram decisivos. O Volpi, com grandes defesas. E o Hugo, por conta de um erro clamoroso. Eu não considero erro. Erro é de passe, de chute, de cabeceio. Tentar fazer algo que é o melhor e não dar certo. Eu sei bem o que é erro porque fui e sou massacrado até hoje por um pênalti na Copa do Mundo", defendeu Zico em um vídeo em seu canal no YouTube, Zico 10.

"Erro é diferente de irresponsabilidade. Tem certas posições em que você sabe a responsabilidade que tem. (...) Quando o goleiro escolhe essa posição, sabe os riscos que vai correr. O Rogério Ceni defende a saída de bola (com posse de bola), falou que é importante o goleiro saber jogar com os pés", continuou.

Zico também relembrou que não é a primeira vez que Neneca tenta fazer esse tipo de jogada. Contra o Athletico- PR, também pela Copa do Brasil, ele tentou driblar na sua própria área e foi desarmado, no entanto, o juiz marcou falta no lance.

"Uma coisa é saber jogar com os pés, ter um bom passe, lançamento, outra coisa é querer fazer coisas que os atacantes fazem dentro da própria área. Ali, você perde a bola e o outro time está dentro do gol. Isso eu chamo de irresponsabilidade. O Hugo é promissor, tem qualidade, mas já tem antecedentes. No jogo contra o Athletico, ele também perdeu, mas o juiz deu uma falta que não houve", complementou.