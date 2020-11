Adryan em ação em treino do Flamengo Reprodução

Publicado 13/11/2020 16:24 | Atualizado 13/11/2020 16:26

Rio -Destaque das categorias de base do Flamengo, Adryan era dado como grande promessa, considerado o "Novo Zico". No entanto, o atleta não conseguiu repetir as boas atuações no profissional, marcando apenas três gols em 55 jogos e acabou sendo emprestado para o exterior, até retornar ao Brasil para defender o Avaí.

Nesta sexta-feira, o jogador foi provocado nas redes sociais por um torcedor rubro-negro e respondeu 'à altura'.

Adryan postou uma foto com a namorada com a seguinte legenda: "Que papai do céu abençoe sua vida com muita luz, paz amor e tudo que você deseja. É bom demais te ter na minha vida. O aniversário é seu mas o meu presente é você. Te amo por todo sempre. Minha companheira, amiga, mulher! Sou completo com você. Amor da minha vida", falou.



O post romântico terminou em confusão. Um internauta resolveu alfinetar o atacante. "Volta ao Flamengo, ainda tem vaga de gandula", postou.

Adryan não gostou e respondeu: "Inscreve sua mãe, deve ser boa pegando bola", finalizou.