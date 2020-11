Flamengo

Com cobrança e participação de Ceni, Fla trabalha pressão na saída de bola

Após derrota para o São Paulo, na Copa do Brasil, o elenco rubro-negro se reapresentou no Ninho do Urubu e trabalhou visando o duelo com o Atlético-GO, sábado, pelo Brasileirão

Publicado 12/11/2020 21:37 | Atualizado há 16 horas