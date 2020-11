Pedro vive grande fase no Flamengo Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

13/11/2020

Rio - Pedro não conseguiu repetir na Europa o mesmo sucesso do Brasil. O atacante ficou apenas quatro meses na Fiorentina e somou apenas 59 minutos em campo, antes de ser emprestado ao Flamengo, em janeiro. Durante o programa "Seleção SporTV" desta sexta-feira, o jornalista Tim Vickery apontou a falta de mobilidade do jogador rubro-negro como um dos fatores para o insucesso no Velho Continente.

"A Fiorentina está vendo que o Pedro funciona no futebol brasileiro, não mais do que isso. Em um futebol com linhas altas, não tem espaço para esse centroavante antigo, lento, que sabe finalizar bem, mas não tem velocidade", disse o comentarista.

'Você precisa atacar o espaço, e nunca vi o Pedro fazendo isso', completou.

Pedro é um dos destaques do Flamengo na temporada. O atacante é o artilheiro do time no ano, com 20 gols marcados.