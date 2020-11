Diego Alves Nayra Halm/Parceiro/Agência O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 13/11/2020 14:18 | Atualizado 13/11/2020 15:44

Rio - Uma das mudanças realizadas por Rogério no time do Flamengo foi o retorno de Diego Alves ao time titular. O treinador entende que a experiência e a qualidade com a bola nos pés, neste momento, são os diferenciais na escolha pelo camisa 1. Fora das quatro linhas, a diretoria se movimentou e 'reativou' as conversas com o empresário do jogador, Eduardo Maluf, para acertar a renovação de contrato, que chega ao fim em 31 de dezembro.

O representante do jogador é esperado pela cúpula rubro-negra no Rio de Janeiro para uma reunião ainda neste final de semana com o intuito de resolver o imbróglio envolvendo a questão financeira. No fim de outubro, o departamento de futebol do Flamengo (Bruno Spindel e Marcos Braz) chegou a um acordo financeiro com o estafe de Diego Alves. Porém, os valores apresentados - aumento na base salarial de 30% - não foram aprovados pelo presidente Rodolfo Landim, que seguiu orientações do departamento financeiro, pois eram acima do teto estabelecido internamente.

Publicidade

Após a entrevista coletiva da apresentação de Rogério Ceni, Marcos Braz, vice de futebol e quem mais se esforça pela permanência de Diego Alves, foi questionado sobre a situação do goleiro. O dirigente evitou dar detalhes, mas ressaltou a vontade pela renovação.

"O Flamengo fez uma proposta. Houve um imbróglio. O Diego não tem culpa. Temos um prazo pequeno, porque o contrato acaba em dezembro. Vamos trabalhar para arrumar uma maneira para que ele fique mais tempo com a gente."

Publicidade

Caso o Flamengo não renove com Diego Alves, o goleiro não irá fazer parte do elenco rubro-negro em até 16 jogos da temporada 2020: 11 pelo Campeonato Brasileiro, as duas partidas da final da Copa do Brasil, semifinais e final da Libertadores.