Hugo Souza e a ex-noiva, Nathassia Brito Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 16:10

Rio - Hugo Souza cometeu uma grande falha no jogo do Flamengo contra o São Paulo, na noite da última quarta-feira, no Maracanã, que acabou causando a derrota da equipe carioca. O erro foi suficiente para alguns torcedores invadirem o perfil de Nathassia Brito, ex-noiva do goleiro, para pedir que eles reatem o relacionamento. Os dois terminaram o noivado na última semana.

"Colega, eu nunca te pedi nada mais acho que o Hugo precisa de você nesse momento difícil que ele esta passando então volta pra ele todo mundo merece uma segunda chance", disse um rubro-negro.

"Ele segue você, Curte suas postagens e vai te achar ainda mais linda de aparelho!!! Volta pro menino Neneca. #NATHUGO Casal Da Torcida Do Mengão", escreveu outro internauta.

"Moça, volta com o Hugo. Ele ta desmotivado demais . Após o seu término, já são 12 gols sofridos em 4 jogos . Se ele vacilar de novo contigo a gente cobra ele", pedia um seguidor.