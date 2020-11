Após o corte de Neymar, Everton Ribeiro teve o privilégio de vestir a camisa 10 em sua estreia como titular: 'Sonho de criança realizado' Lucas Figueiredo/CBF

Por MH

Publicado 14/11/2020 10:19

Rio - A vitória da seleção brasileira por 1 a 0 sobre a Venezuela, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 teve um valor especial para Everton Ribeiro. O meia do Flamengo estreou como titular pelo Brasil e ainda usou o número 10 nas costas, normalmente usada por Neymar, que foi cortado por lesão. Everton participou da jogada do gol de Roberto Firmino.

"Muita felicidade. Infelizmente o Ney acabou machucando e eu tive essa grande oportunidade, a honra de vestir a camisa 10. Sonho de criança realizado. Hoje pude aproveitar e desfrutar. Vitória, consegui participar da jogada do gol. Vai ficar marcado, que venha o próximo jogo.", disse.



O camisa 10 da Seleção comentou sobre a dificuldade da partida, na qual o rival se fechava muito no setor defensivo.

"Um time muito fechado, a proposta deles sabíamos que era o contra-ataque. Encontramos dificuldades pelo meio, às vezes abusamos um pouco dessas tentativas por dentro, exploramos menos a lateral, que estava mais fácil. Quando encontramos o passe na linha de fundo, chegamos ao gol. O mais importante foi vencer e seguir na frente.", afirmou.