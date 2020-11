Com Dome infectado, Jordi Guerrero é quem tende ficar à beira do gramado neste domingo Reprodução/FlaTV

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 11:35

Rio - Jordi Guerrero, auxiliar técnico de Domènec Torrent, usou as redes sociais para se despedir da torcida do Flamengo. O catalão, que já chegou a comandar um jogo do Rubro-Negro, postou uma mensagem no Twitter agradecendo.

Publicidade

"O fim! 42 milhões + um!! Obrigado por tudo! #SRN", escreveu.



O fim! 42 milhões + um!! Obrigado por tudo! #SRN pic.twitter.com/QtU9T9PUYm — jordi guerrero costa (@JORDIGUERRE) November 14, 2020

Publicidade

Dome foi demitido do Flamengo após ser derrotado por 4 a 0 pelo Atlético-MG, no último domingo. Para o lugar do treinador, o clube trouxe Rogério Ceni, que estava no Fortaleza.