Pedro vive grande fase no Flamengo Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 16:39

Rio - O Flamengo já manifestou interesse em manter o atacante Pedro, mas pode ter concorrentes. Segundo o jornal italiano “La Nazione“ publicou neste sábado, Porto e Sporting monitoram o desenrolar da situação do atacante e podem fazer uma proposta pelo jogador.

De acordo com a publicação, as duas equipes portuguesas entraram em contato com a Fiorentina para saber mais sobre o cenário envolvendo Pedro. A preferência de compra, no entanto, é do Flamengo, que possui valor de compra fixado em contrato.

Pedro é o um dos principais nomes do Flamengo nesta temporada. Até o momento, o atacante já marcou 20 gols e é o artilheiro da equipe.