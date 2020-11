Rio de Janeiro - 13/10/2020 - Bruno Henrique do Flamengo durante partida contra a equipe do Goias no estadio do Maracana valido pelo Campeonato Brasileiro 2020. Foto: Luciano Belford/agencia O Dia LUCIANO BELFORD

fotogaleria Rio - O Flamengo decepcionou sua torcida e ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, pelo Brasileirão, na noite deste sábado, no Maracanã. Bruno Henrique marcou o gol de Rogério Ceni, que ainda não venceu pelo Rubro-Negro carioca, enquanto Zé Roberto empatou para os goianos no segundo tempo.

A postura do Flamengo foi bem diferente da última quarta-feira, quando mesmo com a derrota para o São Paulo, teve seu desempenho elogiado. Com pouco brilho, o time teve a posse de bola na maior parte do tempo, mas esbarrou em um Atlético-GO bem fechado. A primeira grande chance do Rubro-Negro veio somente aos 21 minutos, quando Renê entrou bem pelo lado esquerdo e rolou a bola para trás, para Thiago Maia bater de fora da área. A bola desviou levemente no goleiro Jean e explodiu no travessão. Bruno Henrique, aos 35, também levou perigo em um chute colocado, mas o camisa 1 do Dragão voltou a fazer boa defesa.

Quando a primeira etapa já se encaminhava para o fim, o Flamengo enfim conseguiu abrir o placar. Aos 44 minutos, o Atlético-GO errou passe no meio de campo e a bola ficou com Thiago Maia, que lançou em profundidade para Bruno Henrique. O camisa 27 ganhou na corrida da zaga adversária, ficou cara a cara com Jean e bateu no canto para marcar e levar o Flamengo em vantagem para o vestiário.

Na volta para o segundo tempo, a partida se manteve no mesmo ritmo morno de antes. O Flamengo chegou a marcar com Gabigol, que recebeu bom passe de Renê dentro da área. No entanto, o atacante estava impedido e Rafael Traci não validou o gol.

Com pouco criatividade no setor ofensivo, a equipe de Rogério Ceni acabou castigada. Chico ganhou dividida com Léo Pereira, driblou Natan, que entrou no lugar de Gustavo Henrique no intervalo, e rolou para Zé Roberto, que bateu rasteiro para tirar de Hugo Souza e deixar tudo igual.

Após sofrer o baque do gol do adversário, o Flamengo continuou tendo dificuldades para penetrar na área do adversário. As chances vieram em chutes de fora da área, com Vitinho e Bruno Henrique, mas que não levaram muito perigo ao gol de Jean.

Já nos acréscimos, o Flamengo teve a melhor chance para sair com a vitória. Arrascaeta, que entrou na parte final da partida, deu lindo passe e deixou Lincoln sem goleiro. No entanto, o atacante se atrapalhou e não conseguiu finalizar em direção ao gol. Com isso, o placar permaneceu em 1 a 1 e o Rubro-Negro segue sem vencer sob o comando de Rogério Ceni.

Com o empate, o Flamengo fica na 4º colocação, com 36 pontos, atrás de Atlético-MG, São Paulo e Internacional. O time carioca volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o São Paulo, no Morumbi.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO: Hugo, Matheuzinho, Gustavo Henrique (Natan), Léo Pereira (Arrascaeta) e Renê; Willian Arão, Thiago Maia (Michael) e Gerson; Vitinho, Bruno Henrique e Gabigol (Lincoln). Técnico: Rogério Ceni.



ATLÉTICO-GO: Jean, Dudu, João Victor, Gilvan e Nicolas; William Maranhão, Marlon Freitas e Chico (Matheus Vargas); Gustavo Ferrareis (Natanael), Zé Roberto (Júnior Brandão) e Janderson (Arnaldo). Técnico: Marcelo Cabo.



Local: Maracanã

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Gols: Bruno Henrique (44' 1ºT) ; Zé Roberto (13' 2ºT)

Cartões amarelos: Gustavo Henrique e Natan; Gilvan