André Villas-Boas Olympique de Marselha

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 15:23

Rio - Filipe Luís é um dos grandes nomes do elenco atual do Flamengo. No entanto, o lateral esquerdo quase foi parar na França. Em entrevista ao programa “Aqui com Benja”, André Villas-Boas revelou que desejou levar Filipe Luís para o Olympique de Marselha.

O treinador português revelou que o fato do jogador já ter fechado com o Flamengo, fez com que as conversas não avançassem.



"Por acaso eu queria ele (Filipe Luís) e fiquei muito chateado porque quando liguei para ele ir ao Olympique de Marseille ele disse que já era tarde, já tinha um acordo com o Flamengo… Esse time (do Flamengo de 2019) era sensacional. Misturava a dose certa de talento e experiência", declarou.



O treinador também elogiou o trabalho de seus compatriotas no Brasil, sobretudo o de Jorge Jesus, que conquistou quase tudo pelo Rubro-Negro.

"Jorge Jesus é um fora de série no aspecto tático, na organização de suas equipes. É uma pessoa muito dedicada e, além disso, tem uma visão muito forte sobre os princípios do jogo e o modelo de jogo que ele quer implementar. E como tem ideias muito fixas e uma capacidade de ensinar muito boa, muito próxima aos seus jogadores, ele teve um impacto brutal no Brasil. Sem dúvida abriu o mercado dos treinadores portugueses no Brasil", completou.