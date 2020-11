Flamengo está distante do título do Brasileiro Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 17/11/2020 09:04

Rio - Sem vencer pelo Campeonato Brasileiro há quatro rodadas, o Flamengo viu as suas chances matemáticas de título diminuírem consideravelmente. De acordo com informações do matemático Tristão Garcia, em seu site "Infobola", o clube carioca tem apenas 7% de possibilidades de ser campeão.

Com três jogos a menos e a três pontos do líder Atlético-MG, o São Paulo é o clube com mais chances. No total, o Tricolor tem 40% de possibilidades de conquistar o hepta. Já o Galo vem em seguir com 26%. O Internacional é o terceiro clube com mais chances: 8%.

Assim como o Flamengo, o Palmeiras tem 7% de possibilidades de ser campeão. Mesma porcentagem do Grêmio. Logo atrás vem o Santos com 3% e o Fluminense com 2%. Os outros clubes, de acordo com o matemático, tem chances muito remotas de título.