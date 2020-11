Thiago Maia Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 10:39

Rio - Após a lesão sofrida por Thiago Maia que deverá fazer com que o jogador só retorne em seis meses, o Flamengo estuda a possibilidade de contratar alguém para a reposição do atleta. De acordo com informações do comentarista Mauro Cezar Pereira, o setor de meio-campo da equipe acabou ficando com carências após a contusão de Thiago.

"O clube carioca estuda a possibilidade da contratação de um outro jogador para a posição, um outro volante, já que Willian Arão passa a ser o único homem do setor, além de jogadores da base. A temporada vai até fevereiro, ou seja, o Flamengo passa a precisar de um atleta para essa posição", disse.

Thiago Maia vinha vivendo um bom momento com a camisa do Flamengo. Mauro Cezar ressaltou que dificilmente alguém com o mesmo talento será contratado, mas afirmou que o clube precisa de reforços.

"Fato é que o Flamengo precisa recompor o elenco com alguém que possa preencher essa lacuna deixada por Thiago Maia. Jogador da mesma qualidade dificilmente vai conseguir, mas pelo menos ter alguém que seja da posição, do setor", afirmou.