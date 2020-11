Wilton Pereira Sampaio será o árbitro contra o São Paulo AFP

Por LANCE!

Publicado 17/11/2020 12:04 | Atualizado 17/11/2020 12:06

Rio - Na última segunda-feira, o pedido do Flamengo para troca de arbitragem no duelo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, foi negado pela CBF. O time carioca enviou um ofício discordando da escalação de Wilton Pereira Sampaio, Fabrício Vilarinho da Silva e Eduardo de Aquino Valadão. A informação é do 'GE'.

Na carta de ofício, o Flamengo relembra o jogo contra o Internacional, no dia 25 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro, quando o clube carioca empatou em 2 a 2 no Beira-Rio. A alegação do Rubro-Negro é que os árbitros Wilton Pereira Sampaio, Fabrício Vilarinho da Silva e Eduardo de Aquino Valadão não teriam condições de trabalhar na próxima partida.

De acordo com o documento, os árbitros cometeram vários erros técnicos e deixaram de assinalar dois pênaltis a favor do Flamengo. Além disso, o clube usou como argumento que a atuação da arbitragem gerou um desgaste emocional com o elenco rubro-negro.

Apesar disso, a CBF entende que a arbitragem acertou nas decisões questionadas pelo Rubro-Negro e manterá o trio para a partida decisiva.

Flamengo e São Paulo se enfrentam quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor venceu a partida de ida por 2 a 1 no Maracanã e têm a vantagem do empate. Caso o Rubro- Negro vença por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis.