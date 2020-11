Gabigol Marcelo Cortes / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 17/11/2020 12:12 | Atualizado 17/11/2020 12:34

Rio - O atacante Gabigol está fora da partida desta quarta-feira contra o São Paulo pela Copa do Brasil. O jogador foi vetado pelo departamento médico e vai desfalcar a equipe carioca no duelo do Morumbi. A informação foi dada em primeira mão pela "Coluna do Flamengo" e confirmada pelo Jornal O Dia.

O atacante tem um problema muscular na coxa e não terá condições de jogo. Com isso, o Flamengo deverá entrar em campo sem Gabigol e Pedro. O artilheiro do Flamengo no ano foi cortado da seleção brasileira também por uma contusão muscular na coxa.

Publicidade

Com isso, Rogério Ceni terá muitos problemas para escalar o Flamengo para o duelo decisivo da Copa do Brasil. Para se classificar, a equipe carioca terá que vencer por dois ou mais gols de diferença no Morumbi. Em caso de vitória por um gol de diferença e disputa da vaga na semifinal será nos pênaltis.