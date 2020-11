Neto Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 12:53

Rio - Após ser cortado da seleção brasileira por sentir dores no adutor da coxa, Pedro trabalha intensamente no Flamengo para jogar contra o São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O apresentador Neto criticou a possibilidade do atacante ficar à disposição contra o Tricolor Paulista.

"Têm coisas ilegais e imorais. O Pedro sai da seleção porque tem uma contratura muscular, certo? Ele vai, treina pela seleção e sente uma contratura muscular. Pelo que estou conversando e ouvindo as rádios do Rio, não sei não se ele não vai ficar no banco amanhã. Se ele jogar amanhã é ilegal? Não, porque não tem nenhuma coisa que fala que o jogador que foi convocado não pode jogar. Mas não é moral", disse.



"E aí eu vou ficar muito triste se o Pedro jogar. Um jogador como esse, se ele jogar, talvez ele possa até ter problemas com relação à futuras convocações. Mas se o Flamengo fizer isso, não é moral", completou.

Neto acredita que Pedro realmente se machucou, mas dependendo da gravidade da lesão, o atleta tem condição de ir para o jogo.

"Eu não falei que ele não está machucado. Mas contratura, você faz dois, três dias de tratamento e você consegue jogar numa partida importante como é o de amanhã. Até porque o Gabigol não vai jogar", disse.