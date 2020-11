Lázaro Luciano Belford/Agência O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 17/11/2020 13:01 | Atualizado 17/11/2020 13:06

Rio - Considerado uma das maiores promessas da base atual do Flamengo, o atacante Lázaro será relacionado para a partida desta quarta-feira contra o São Paulo, no Morumbi, pela quartas de final da Copa do Brasil.

Com muitas ausências como Gabigol, Filipe Luís, Rodrigo Caio e Isla, Rogério Ceni vem se virando para tentar formar a equipe titular para a partida e também para relacionar jogadores para o duelo.

Com apenas 18 anos, Lázaro fez o gol do título da seleção brasileira no Mundial Sub-17 no ano passado. O jovem já atraiu observadores de grandes clubes do futebol europeu como Real Madrid, PSG e Manchester City.

Para se classificar para a semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo terá que derrotar o São Paulo por dois gols de diferença no Morumbi. Em caso de vitória por um gol de diferença a vaga será decidida nos pênaltis.