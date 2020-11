Flamengo embarca no dia 22 para a Argentina, onde encara o Racing pela Libertadores Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 17/11/2020 13:31 | Atualizado 17/11/2020 13:31

Rio - O Flamengo tem uma decisão nesta quarta-feira contra o São Paulo, em jogo válido pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na próxima terça-feira, o Rubro-Negro tem mais uma pedreira pela frente, diante do Racing, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, no estádio Presidente Perón. A logística para este duelo já foi definida pela equipe carioca.

O embarque para Buenos Aires será na tarde do dia 22 (domingo), e a delegação rubro-negra ficará hospedada no Hotel Park Tower by Sheraton. O retorno do Flamengo ao Rio de Janeiro está previsto para a madrugada do dia 25, por volta das 2h, e a chagada deve acontecer às 5h15.

Os horários do voo tanto de ida quanto da volta foram confirmadas pela Conmebol, que enviou ao supervisor de futebol do Flamengo, Gabriel Skinner, toda a programação do clube rubro-negro.