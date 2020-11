Denílson imita pose de Wilton Pereira Sampaio Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 13:44 | Atualizado 17/11/2020 13:45

Rio - O ex-jogador e comentarista da Bandeirantes, Denílson brincou sobre o pedido de troca de arbitragem feito pelo Flamengo para o jogo contra o São Paulo, amanhã, às 21:30, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Durante o programa "Jogo Aberto", ele afirmou que a troca teria sido motivada pela sua semelhança com o árbitro Wilton Pereira Sampaio.

O Flamengo oficializou o pedido de troca do trio de arbitragem através de uma carta enviada nesta segunda-feira à Leonardo Gaciba, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Porém, a entidade não atendeu à solicitação.

Publicidade

"Os caras do Flamengo pediram para trocar porque o árbitro parece comigo. É muito parecido comigo", brincou Denílson.



"Seu sósia", respondeu Renata Fan.



"É, meu sósia. Aí a torcida do Flamengo falou: é melhor trocar, parece que o árbitro vai beneficiar o São Paulo e tudo mais", seguiu o ex-jogador do São Paulo, ao imitar a pose do árbitro.



"Olha isso! É o seu futuro daqui dois anos", provocou a apresentadora.

"Daqui a pouco eu vou raspar (o cabelo), e vou ficar igual a ele de novo. Ele é muito bom árbitro", informou o pentacampeão.



"Tem algumas marcações confusas. O jogo dele normalmente não termina limpo. Mas é um bom árbitro", analisou a jornalista.



Após perder por 2 a 1 no Maracanã, o Rubro-Negro tem que vencer por ao menos um gol de diferença para levar a decisão da Copa do Brasil para as penalidades. Em caso de empate ou derrota, a vaga será tricolor.