Publicado 17/11/2020 15:37

Rio - O analista de desempenho Leandro Costa está deixando o Fortaleza para fechar com o Flamengo. O profissional foi indicado ao clube rubro-negro pelo técnico Rogério Ceni, com quem trabalhou diretamente durante três anos no Leão do Pici. A informação é do site "Globo Esporte".

Leandro era o líder do Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube (CIFEC). Quando estava à frente do clube, Ceni contava com suas informações para poder estudar as melhores opções para mandar a campo em cada jogo e o estilo de jogo de cada time.

Em meio, Leandro chegou a comentar a parceria com o então técnico do Fortaleza.

"O Rogério (Ceni) nos ajudou muito na estruturação do departamento, desde que ele chegou, sempre nos deu carta branca e pediu nossas opiniões. É constante a troca de conhecimento entre a gente, é um cara muito aberto para isso, desde questão de adversário até a melhor escolha possível dentro de uma contratação. Então ele deu uma legitimidade maior para o nosso departamento, além da confiança que tivemos a oportunidade de ter e passar para os demais membros da comissão técnica e para diretoria", afirmou.