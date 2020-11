Edilson Capetinha criticou a atuação de Mbappé na decisão da Liga dos Campeões Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 16:40

Rio - Edílson Capetinha já tem seu favorito para a conquista do Brasileirão. Durante o programa "Os Donos da Bola" desta terça-feira, o ex-jogador do Flamengo e atual comentarista da Band afirmou que, neste ano, "ninguém tira" o título do São Paulo.

"O Brasileiro é do São Paulo. Ninguém vai tirar o Brasileiro do São Paulo esse ano. (...) O gringo chegou no Palmeiras e está fazendo um bom trabalho, deu sequência no que o Cebola fez. Agora, para ganhar o título, principalmente o Brasileiro, o São Paulo está muito na frente, até porque tem alguns jogos atrasados", afirmou Edílson.

No momento, o São Paulo ocupa a terceira colocação do campeonato, com 36 pontos. O clube paulista possui três jogos atrasados em relação a outros clubes.