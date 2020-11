Novo mascote do Flamengo Reprodução/Twitter

Por LANCE!

Publicado 17/11/2020 17:39 | Atualizado 17/11/2020 17:40

Rio - O Flamengo anunciou a chegada do seu novo mascote nesta tarde e o porte físico do "Urubu" gerou brincadeiras de torcedores nas redes sociais. Alguns flamenguistas o compararam com o árbitro Anderson Daronco.

No post do clube apresentando o mascote e pedindo sugestões de nomes para ele, muitos torcedores brincaram e sugeriram o nome do árbitro.

Flaronco — FLA DA DEPRESSÃO (@_FlaDaDepressao) November 17, 2020 Confira abaixo algumas reações da web: