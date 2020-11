Rodolfo Landim Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 09:05 | Atualizado 18/11/2020 09:07

Rio - O Flamengo demonstrou preocupação com a escalação do árbitro Wilton Pereira Sampaio na partida desta quarta-feira contra o São Paulo, pela Copa do Brasil. Após ter o pedido de troca rejeitado pela CBF, o presidente do clube carioca, Rodolfo Landim, afirmou ter um dossiê sobre arbitragem e disse que a entidade trata o Tricolor do Morumbi de maneira distinta no futebol brasileiro.

LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O FLAMENGO



"Entendemos que o comportamento da CBF com o São Paulo é distinto dos outros clubes. Eu não vi o Gaciba hora nenhuma falar que houve um erro no campeonato, só uma vez e trocou a arbitragem do jogo do São Paulo contra o Grêmio. Não por acaso, o que aconteceu? Dois pênaltis claros não marcados e ninguém veio a público falar que houve erro", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

"Entendemos que o comportamento da CBF com o São Paulo é distinto dos outros clubes. Eu não vi o Gaciba hora nenhuma falar que houve um erro no campeonato, só uma vez e trocou a arbitragem do jogo do São Paulo contra o Grêmio. Não por acaso, o que aconteceu? Dois pênaltis claros não marcados e ninguém veio a público falar que houve erro", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Publicidade

A gota d'água para o presidente do Flamengo teria sido a visita de representantes do São Paulo à CBF nesta terça para acesso à análise do VAR em gol do Fortaleza. Landim ressaltou que não existe por parte do clube carioca qualquer tipo de irresponsabilidade no discurso sobre a arbitragem.

"Não tem leviandade. O Flamengo é um clube profissional e comandado por uma diretoria com um nome a zelar. São fatos e dados. Temos um estudo que mostra a diferença de critérios desde árbitros. O número de cartões distribuídos por eles em jogos do Flamengo é muito maior do que a média deles próprios no Brasileirão, e tiraram jogadores de jogos importantes", disse.