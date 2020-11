Por O Dia

São Paulo - Após ser utilizado na vitória da seleção brasileira sobre o Uruguai, Everton Ribeiro vem fazendo tudo que está ao seu alcance para poder defender o Flamengo, nesta quarta-feira, contra o São Paulo. O jogador utilizou botas pneumáticas, que aceleram a recuperação muscular dos jogadores, e já está na capital paulista com o elenco do Flamengo.

Porém, a sua utilização pro Rogério Ceni na partida depende de uma avaliação do clube carioca. O jogador entrou em campo por 90 minutos na vitória da seleção brasileira contra o Uruguai, pelas Eliminatórias, da Copa do Mundo de 2022, um dia antes da partida do Flamengo pela Copa do Brasil.