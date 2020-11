Everton Ribeiro Lucas Figueiredo/CBF

Rio - Comentarista dos canais Fox Sports, o ex-jogador Zinho criticou o Flamengo por escalar Éverton Ribeiro para o jogo contra o São Paulo, nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O meia foi titular da seleção brasileira, na última terça-feira, na vitória por 2 a 0 diante do Uruguai e atuou quase toda a partida.

Para Zinho, Éverton Ribeiro corre grande risco de se lesionar caso atue contra o São Paulo. O ex-jogador afirmou que é um absurdo o Flamengo cogitar contar com o atleta durante todo o jogo.



"A gente sempre reclama do desgaste dos jogadores, que não pode jogar tantos jogos assim. Os clubes reclamam, os atletas. É uma decisão, jogo importante de Copa do Brasil, mas acho um absurdo (colocar o Éverton Ribeiro para jogar contra o São Paulo). A possibilidade de lesão é muito grande. Espero que, pelo menos, tenham o bom senso de deixá-lo no banco no primeiro tempo", declarou Zinho.