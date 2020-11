Futebol - Copa do Brasil 2020 - Partida valida pelas quartas de final - Flamengo x Sao Paulo - Estadio Maracana, Maracana, zona norte do Rio - Foto Reginaldo Pimenta / O Dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por LANCE!

Publicado 18/11/2020 19:04 | Atualizado 18/11/2020 19:05

Rio - Depois de perder a primeira partida por 2 a 1 em um grande jogo realizado no Maracanã, o Flamengo tem a missão de resolver sua vida na Copa do Brasil fora de casa contra o São Paulo. Para Zinho, comentarista do Fox Sports, isso não será possível para o rubro-negro.

"É a grande oportunidade do São Paulo. Nunca mais vai pegar um Flamengo destroçado. Minha opinião mudou mesmo, hoje o São Paulo é favorito", afirmou durante o "Expediente Futebol".

O ex-jogador, no entanto, analisou uma possível desclassificação do São Paulo num cenário favorável e em casa. Uma derrota para o Flamengo, segundo Zinho, pode compromoter o resto da temporada e abalar o time.

"A desclassificação vai soar mal, pode comprometer e abalar o resto da temporada. Toda a vantagem é ótima, o São Paulo fez por onde e teve mérito para conseguir", concluiu.